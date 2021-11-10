Горняк22: Пара лебедей отбилась от стаи и прилетела на бийский водоем

Лебеди Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Вероятно, птицы оказались в Бийске пролетом. Возможно, позже они отправятся на водоем поселка Молодежного, где традиционно зимуют стаи, или на озеро Светлое

Двух лебедей заметили жители квартала АБ в береговой зоне у лесопарка, сообщает «Бийский рабочий».

По данным издания, птицы вели себя спокойно, не боялись людей и плавали близко к берегу.

В этом году лебеди уже прилетели на традиционную зимовку в поселок Молодежный. Сейчас там насчитывают около 30 особей. Если учитывать, что в прошлую зиму здесь было более 130 птиц, то еще ожидается прилет остальных.

Кроме того, стаи лебедей также уже прилетели на зимовку и в Советский район. Обычно здесь собираются несколько сотен птиц.

ТОЛК