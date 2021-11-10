Горняк22: Российские самолёты начнут летать ещё в девять стран

Самолёт Фото: pixabay.com

Россия сняла ограничения на авиасообщение с ОАЭ, Финляндией, Швейцарией, Австрией и увеличила число рейсов с Испанией, Германией, Грецией, Италией, Болгарией, Францией, Венгрией и Македонией

С 9 ноября Россия возобновила перелёты с Нидерландами, Норвегией, Швецией, Словенией, Тунисом, Ираном, Оманом, Багамами и Таиландом, сообщает РИА Новости.

Прилететь в Нидерланды можно будет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Жуковского и Калининграда. Из российской столицы в Амстердам самолёты будут летать семь рейсов в неделю, ещё два рейса будет по маршруту Москва – Эйндховен.

Дважды в неделю можно будет улететь на Багамы. В Иран открыли три рейса в неделю из Москвы и один из Сочи. Авиасообщение со Швецией восстановили по маршрутам Санкт-Петербург – Стокгольм и Санкт-Петербург – Гетеборг, два рейса в неделю на каждом маршруте.

В Норвегию можно будет добраться двумя рейсами в неделю на самолётах Санкт-Петербург – Берген и Санкт-Петербург – Осло. В Оман возобновили перелёты дважды в неделю по направлению Москва – Маскат. В Словению – три в неделю по маршруту Москва – Любляна.

Самолёты в Таиланд начнут летать по направлениям Москва – Пхукет и Москва – Бангкок по два раза в неделю. Кроме того, в эти города один раз в неделю можно будет добраться из российских аэропортов, в которых возобновили международное авиасообщение.

В Тунис авиасообщение возобновили по маршрутам Москва – Монастир (семь рейсов в неделю) и Санкт-Петербург – Монастир (два в неделю). Из российских аэропортов, где возобновили международные полёты, в столицу страны можно улететь два раза в неделю.

Ранее «Толк» сообщал, что аэропорт Барнаула запустил регулярный авиарейс в Сочи. Жители Алтайского края теперь смогут летать на море в осенне-зимний период. Пока авиарейс будет осуществляться два раза в неделю. Билеты можно приобрести на сайте аэропорта, авиакомпании и в любых авиакассах.

ТОЛК