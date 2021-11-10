Горняк22: В Алтайском крае сбившему насмерть ребенка водителю ужесточили статью

Суд Фото: телеканал "Толк"

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже переданы в суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело о смертельном ДТП в Тюменцевском районе Алтайского края, в котором погибла восьмилетняя девочка, переквалифицировали по более тяжкой статье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В августе 2021 года в селе Вылково водитель за рулем Toyota Caldina сбил троих детей, которые ехали на велосипедах по обочине дороги. Одна из них погибла. Как показала экспертиза, 46-летний обвиняемый в момент ДТП был под действием наркотиков.

Расследование уже завершено. Однако в материалах уже значится более жесткая квалификация, что, скорее всего, связано с результатами экспертизы.

Водитель находится под стражей. Признал ли он вину, не сообщается. Ему грозит от 5 до 12 лет заключения.

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