Горняк22: +508: Алтайский край не сбавляет обороты по числу заражений COVID

COVID-19. Коронавирус Фото: pixabay.com

Алтайский край входит в двадцатку регионов России по наибольшему суточному числу инфицированных коронавирусом. Рост продолжается уже несколько месяцев

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 508 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии число заболевших составило 93 023 человека. При этом каждый 12-13-й случай заражения происходит среди детей – сегодня их в крае уже 7 351, сообщает региональный оперштаб.

За последние 24 часа умерли 30 человек, заразившихся коронавирусом, все погибли именно от него. Всего в Алтайском крае уже 6 539 случаев гибели людей с таким диагнозом. Все – среди взрослого населения.

Выздоровели за сутки 397 человек, за всё время – 64 612.

Вместе с тем в госпиталях сейчас находятся 3 787 пациентов с коронавирусом. Из них 823 – тяжелобольные. На ИВЛ – 306.

Вакцинация в крае

Всего в Алтайский край поступило более 1,039 млн комплектов вакцины от COVID-19.

На утро 9 ноября прививается 851,9 тыс. человек, в том числе 87,4 тыс. получили первую прививку, а 744,5 тыс. человек уже полностью привиты.

19,9 тыс. человек прошли повторную вакцинацию.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 154,

Бийск – 49,

Рубцовск – 21,

Заринск – 19,

Камень-на-Оби и Славгород – по 15,

Новоалтайск, Алейский, Змеиногорский, Локтевский и Петропавловский районы – по 13,

Мамонтовский район – 12,

Яровое и Третьяковский район – по 9,

Михайловский, Павловский и Топчихинский районы – по 8,

Калманский, Каменский, Табунский, Угловский и Шипуновский районы – по 7,

Алейск, Ключевской, Курьинский, Новичихинский и Тюменцевский районы – по 5,

Благовещенский, Краснощековский, Ребрихинский и Целинный районы – по 4,

Алтайский, Залесовский, Романовский, Тальменский, Троицкий и Усть-Пристанский районы – по 3,

Волчихинский, Егорьевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Первомайский, Хабарский, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 2,

Бурлинский, Заринский, Кытмановский, Родинский, Рубцовский и Советский районы – по 1.

ТОЛК