Горняк22: В Барнауле начался прием заявок на конкурс инициативных проектов

Благоустройство Фото: barnaul.org

В 2022 году городской бюджет на реализацию инициатив населения выделил 20 млн рублей. На эти средства запланировано реализовать от 15 до 20 проектов

В Барнауле проходит очередной этап городской программы инициативного бюджетирования. В городе стартовал прием заявок на конкурс проектов, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В первый день в администрацию города свои проекты подали ТОС поселка Лесного, ТОС микрорайона Магистрального и инициативная группа села Власиха. Все три населенных пункта находятся в Индустриальном районе.

Жители Индустриального района предварительно обсудили каждую из инициатив и приняли решение их поддержать. По словам зампреда городского комитета общественных связей и безопасности Антона Целевича, выявление мнения граждан о поддержке реализации инициативного проекта – обязательное условие для его участия в конкурсном отборе.

Первые три инициативных проекта, поддержанные жителями Индустриального района, направлены на строительство уличного освещения, обустройство комплексной детской и спортивной площадки, благоустройство места массового отдыха населения.

Благоустройство. Детская площадка Фото: Мэрия Барнаула

Принимать заявки на реализацию инициативных проектов будут до 12 ноября. После этого по каждому из них примут решение о поддержке. Итоги рассмотрения инициативных проектов подведут к 7 декабря.

Ранее на основании заявок от органов ТОС и инициативных групп барнаульцев определили территории, на которых будут реализовать инициативные проекты в 2022 году. Всего с 20 по 24 сентября подали 26 заявок, в соответствии с заключениями от отраслевых комитетов и администраций районов города согласовали 23 заявки.

«Инициативные проекты – это участие населения в местном самоуправлении. Механизм реализации инициативных проектов предоставляет доступ населения к расходованию бюджетных средств. У Барнаула хороший опыт участия в краевой программе инициативного бюджетирования – проекте поддержки местных инициатив. Участниками регионального проекта с 2016 года становились жители сельских территорий Барнаула. В муниципальной программе инициативного бюджетирования смогут участвовать все барнаульцы», – рассказал Антон Целевич.

Благоустройство. Спортивные снаряды Фото: Мэрия Барнаула

Напомним, что 3 сентября 2021 года депутаты Барнаульской городской Думы приняли пакет документов, регламентирующих порядок реализации инициативных проектов в городе.

За счет программы горожане могут реализовать своим инициативы в таких направлениях, как линии наружного освещения, детские площадки, объекты благоустройства, объекты для общественных и культурно-массовых мероприятий, дороги и иные транспортные сооружения, а также объекты массового отдыха жителей и иные, соответствующие полномочиям органов местного самоуправления.

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