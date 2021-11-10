Горняк22: Путин наградил разработчика вакцины «Cпутник V» Александра Гинцбурга

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Ранее государственные награды получили более 40 медиков и ученых, участвовавших в разработке вакцины от коронавируса «Спутник V»

Президент России Владимир Путин наградил директора Центра Гамалеи, разработчика вакцины «Спутник V» Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. Указ опубликовали на портале правовой информации.

Александр Гинцбург – один из ведущих российских ученых в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Ему присудили награду за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Помимо теоретических исследований, специалист участвовал в разработке вакцин от лихорадки Эбола и COVID-19 («Cпутник V» и «Спутник Лайт»), а также противовирусного препарата «Циклоферон».

Ранее ученые рассказали, что привитые в два раза чаще переносят COVID бессимптомно. По словам специалистов, первая доза препарата увеличивает шанс на бессимптомную форму на 60%, а вторая – на 94%. Кроме этого, вакцинированные на 70% реже нуждаются в стационарном лечении.

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