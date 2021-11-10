Горняк22: Бийские любители дрифта продолжают устраивать шумные ночные заезды

Бетонные полусферы Фото: пресс-служба администрации Бийска

По словам бийчан, полусферы, которыми местные власти решили бороться с любителями дрифта, только «отодвинули гонщиков в другую часть города»

В Бийске продолжают бороться с любителями дрифта, которые устраивают заезды на парковках больших торговых центров и магазинов, сообщает «Бийский рабочий».

В октябре около излюбленного места дрифтеров – ТЦ «Ривьера» – установили 15 ярко-желтых бетонных полусфер весом 100 кг каждая. Расположили их в зоне парковки, еще пять полусфер разместили напротив спортивного магазина.

К сожалению, такая инициатива проблему с ночными гонщиками не решила. Они сменили место дислокации.

«Дрифтеры облюбовали недостроенный парк за «Ривьерой». ГИБДД и местные жители выступили против этого. Уважаемые водители, общественные пространства – не место для испытания авто», – подчеркнули в администрации города.

В настоящее время в городе уже задерживали одного дрифтующего. 21-летний водитель совершал опасные маневры в районе конечной остановки «Вокзал». За нарушение ПДД его привлекли к административной ответственности.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что в соцсетях также выявили несколько видеозаписей с подобными нарушениями. Кроме того, в целях профилактики у ТЦ «Ривьера» и на площади «Вокзал» вечером дежурит экипаж ДПС.

Кроме того, решение установить искусственные препятствия многим бийчанам показалось спорным. На бетонные «пупырки» начали попадать неопытные водители. Во время снегопада их можно не заметить и случайно наехать. Появились сложности и в очистке парковки от снега.

При этом в мэрии города заявили, что новые бетонные блоки, несмотря ни на что, будут устанавливать и в других районах города, откуда поступают жалобы бийчан на ночных гонщиков.

Ранее «Толк» сообщал, что гонщики продолжают дрифтовать у бийского ТЦ после установки бетонных полусфер. Жители близлежащего района рассказали, что, несмотря на препятствия, ночные «покатушки» на парковке не прекратились. По словам горожан, полусферы установили не в том месте – правее участка, где обычно собираются гонщики.

ТОЛК