Горняк22: Места есть, но мало: где пока еще можно хоронить людей в Барнауле

Кладбище Фото: Анна Меньшикова

Из 19 муниципальных кладбищ в Барнауле похороны разрешены на 12. Остальные закрыты из-за превышения норм захоронения – там можно «лечь» только родственникам покойных

За первое полугодие 2021-го в Алтайском крае скончалось более 18 тыс. человек. Основной прирост смертности приходится на Барнаул. По официальным данным, за восемь месяцев в краевой столице умерло 6,7 тыс. человек. В мэрии города рассказали «Толку», где и на каких условиях сейчас происходят захоронения горожан.

Черницкое почти исчерпано

В августе 2021 года жители барнаульского поселка Черницка пожаловались на быстро растущее кладбище. Они рассказали, что места захоронения стали приближаться к жилым домам. И их беспокойство оказалось не беспочвенным.

«Места для захоронений практически исчерпаны на Черницком кладбище. Генеральным планом города предусмотрено его расширение в северо-западную сторону вдоль лесного массива площадью 7,4 гектара. Сейчас идет работа по оформлению этого участка», – пояснили в официальном ответе «Толку» в мэрии Барнаула.

На данный момент специалисты уже провели межевание, данные направили в Росреестр. После согласования изменений на Черницком кладбище возможны захоронения еще в течение четырех лет.

В 2019 году число умерших в Барнауле составило 7,9 тыс., в 2020 году – 10,4 тысячи.

В новых местах не нуждаемся

Основные захоронения в Барнауле сейчас происходят на четырех городских кладбищах:

Новомихайловском (76,4 га свободной площади, этого хватит на 27 лет),

Булыгинско-Кировском (3,57 га свободно, хватит на 7,5 лет),

Власихинском сельском (еще есть места на 1 га на 1,5 года),

Черницком (осталось 0,08 га — на 7 месяцев).

Закрыты сельские кладбища в Новомихайловке, во Власихе, Гоньбе, Ягодном, Ерестном и на Южном. Здесь возможны лишь родственные подзахоронения на ранее предоставленных участках.

15 октября, 17:55

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Почти исчерпаны ресурсы кладбищ в поселках Лебяжье, Черницк, Бельмесево, Мохнатушка, Казенная Заимка, Березовка – там осталось места от 0,7 до 0,0075 га. В Затоне осталось 2,1 га, на Воинском – 3,1 га.

В администрации города уточнили, что новых мест для захоронения пока создавать не будут, и напомнили, что в городе также действует крематорий, где есть колумбарии для урн.

«Действительно, в последнее время вырос спрос на услуги кремации, но пока он не выше, чем на традиционные захоронения. Хотя в связи с нехваткой мест на кладбищах родственникам порой проще подзахоронить урну, чем тело. Но я не связываю это с пандемией. Просто меняются традиционные установки», – прокомментировал «Толку» сотрудник барнаульского крематория.

В 2020 году число умерших в Алтайском крае составило 38 тыс. против 33 тыс. в 2019-м. Более 80% умерших пришлось на возраст старше 60 лет. В 2021-м число смертей продолжает расти.

Ранее стало известно, что в Бийске открыли дополнительное отделение морга и расширяют кладбище.

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