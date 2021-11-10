Горняк22: День полиции – 2021: история и трогательные поздравления

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Ежегодно 10 ноября в России отмечают профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. Рассказываем о его истории, а также делимся подборкой трогательных поздравлений

История Дня полиции

Официальное название праздника – День сотрудника органов внутренних дел РФ. Ранее его именовали Днем милиции.

Дату празднования утвердили в 2011 году указом президента, в тот год, когда милицию переименовали в полицию. Тогда же была сформирована законодательная база деятельности российской полиции. Об этом сообщает портал calend.ru.

Свой профессиональный праздник сотрудники МВД, как правило, встречают на посту. Они успешно решают повседневные задачи по защите государства и общества от преступной деятельности.

Трогательные поздравления с Днем полиции

Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем российской полиции! Желаю больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития. Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным — плечо напарника, крепкой — сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех благ!

Поздравляю замечательных людей, которые стоят на страже правопорядка, кто следит за неукоснительным соблюдением закона и справедливости, кто охраняет покой законопослушных граждан и является грозой для преступников. С Днем российской полиции! Желаю вам спокойных трудовых будней. Желаю никогда не терять моральных и физических сил, в любой сложной ситуации сохранять хладнокровие, самообладание и проявлять чудеса дедукции. Удачи во всех направлениях, куда бы вы ни направили русло своей жизни.

Дорогие наши сотрудники полиции, поздравляем вас с вашим профессиональным днем и хотим вам пожелать побольше спокойствия, крепкого здоровья, карьерного роста и храбрости. Спасибо вам огромное за то, что оберегаете наш сон, переживаете за общественную безопасность, печетесь о здоровье и защищаете нашу жизнь. Спасибо за ваш нелегкий, опасный, но такой важный для нас труд.

Поздравляю с Днем российской полиции. Желаю смелости, упорства и решительности. Еще желаю крепких сил, здоровья и настойчивости. Желаю уверенности в завтрашнем дне и в своей правоте. Пусть служба обходится без опасностей и трудностей. Пусть жизнь радует то ярким солнечным светом, то мерцающими звездами в небосводе и на погонах.

От всей души поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем полиции! Желаю всяческих успехов, карьерного роста и удачи во всех начинаниях и делах! Пускай все преступники благодаря твоему труду будут пойманы и наказаны! Желаю тебе, чтобы зарплата была достойной, а коллектив дружным!

Полиция Фото: pixabay.com

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