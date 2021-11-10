Горняк22: Потепление до +7 градусов придет 10 ноября в Алтайский край

Погода. Ноябрь Фото: pixabay.com

Плюсовая температура продержится до выходных, но уже к четвергу в регионе ожидаются ветер и осадки в виде мокрого дождя и снега

Днем 10 ноября в Алтайском крае сохранится теплая погода до +2…+7 градусов. Осадков в этот день не ожидается, но на дорогах по-прежнему сильная гололедица. Ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в среду столбики термометров поднимутся до +2…+4 градусов. Без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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