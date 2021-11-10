Горняк22: Международный день бухгалтера – 2021: поздравления с профессиональным праздником

Документы. Бумаги. Бухгалтер Фото: Pexels

10 ноября во всем мире отмечают День бухгалтера. К празднику «Толк» подготовил подборку поздравлений с Днем бухгалтера в прозе, стихах и для СМС-сообщений

Поздравления с Днем бухгалтера в стихах

В голове одни расчеты,

Много мыслей набралось,

Ежедневные заботы –

Чтоб в балансе все сошлось!

В День бухгалтера желаю,

Чтоб в ажуре шли дела,

И за все твои старанья

Тебя премия нашла.

Цифры, цифры, счеты, счеты,

Калькуляторы, ПК,

Бесконечные отчеты –

Ваша доля нелегка!

Дебет с кредитом сойдутся,

Праздник чтоб не омрачать.

Вам осталось улыбнуться –

И спокойно отмечать!

Желаем всем бухгалтерам

Зарплаты сногсшибательной!

Текли чтоб деньги в руки к вам,

А вы их щедро тратили!

И с уважением большим

Пусть должность сочетается,

И руководством золотым

Богато поощряется!

Поздравления в День бухгалтера – 2021 в прозе

Букет цветов Фото: Pixabay

Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!

Желаю все цифры быстро считать, все отчеты вовремя сдавать, все документы подписывать и успевать сделать все то, что было запланировано на день. Пусть начальник хвалит, жмет руку и повышает зарплату. С Международным днем бухгалтера!

От души поздравляю с Международным днем бухгалтера и хочу пожелать великих успехов и стабильного благополучия в деятельности, прекрасных идей и радостных событий в жизни, высокого достатка и доброго здоровья, искренней любви и хороших друзей.

Поздравления с Днем бухгалтера в смс

Букет. Цветы. Праздник Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

В праздник от души желаю,

Чтоб баланс всегда твой «шел»,

А налоговый инспектор

Тебя мимо обошел.

«Бухгалтер, милый мой бухгалтер!» –

Доносится песня из окон всех.

Мы вас сердечно поздравляем,

Пусть в жизни будет лишь успех!

Дебет с кредитом сошелся,

Славно выглядит баланс.

Каждый рубль в нем нашелся

И начислен всем аванс.

Поздравляем, как обычно,

Вас, девчонки, в этот день.

Будет все пускай отлично,

Ведь работать вам не лень.

Источник

ТОЛК