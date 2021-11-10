Горняк22: Международный день бухгалтера – 2021: поздравления с профессиональным праздником
Документы. Бумаги. Бухгалтер Фото: Pexels
10 ноября во всем мире отмечают День бухгалтера. К празднику «Толк» подготовил подборку поздравлений с Днем бухгалтера в прозе, стихах и для СМС-сообщений
Поздравления с Днем бухгалтера в стихах
В голове одни расчеты,
Много мыслей набралось,
Ежедневные заботы –
Чтоб в балансе все сошлось!
В День бухгалтера желаю,
Чтоб в ажуре шли дела,
И за все твои старанья
Тебя премия нашла.
Цифры, цифры, счеты, счеты,
Калькуляторы, ПК,
Бесконечные отчеты –
Ваша доля нелегка!
Дебет с кредитом сойдутся,
Праздник чтоб не омрачать.
Вам осталось улыбнуться –
И спокойно отмечать!
Желаем всем бухгалтерам
Зарплаты сногсшибательной!
Текли чтоб деньги в руки к вам,
А вы их щедро тратили!
И с уважением большим
Пусть должность сочетается,
И руководством золотым
Богато поощряется!
Поздравления в День бухгалтера – 2021 в прозе
Уважаемые бухгалтера, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам умения, терпения, правильных отчетов, чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья вам!
Желаю все цифры быстро считать, все отчеты вовремя сдавать, все документы подписывать и успевать сделать все то, что было запланировано на день. Пусть начальник хвалит, жмет руку и повышает зарплату. С Международным днем бухгалтера!
От души поздравляю с Международным днем бухгалтера и хочу пожелать великих успехов и стабильного благополучия в деятельности, прекрасных идей и радостных событий в жизни, высокого достатка и доброго здоровья, искренней любви и хороших друзей.Букет. Цветы. Праздник Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
Поздравления с Днем бухгалтера в смс
В праздник от души желаю,
Чтоб баланс всегда твой «шел»,
А налоговый инспектор
Тебя мимо обошел.
«Бухгалтер, милый мой бухгалтер!» –
Доносится песня из окон всех.
Мы вас сердечно поздравляем,
Пусть в жизни будет лишь успех!
Дебет с кредитом сошелся,
Славно выглядит баланс.
Каждый рубль в нем нашелся
И начислен всем аванс.
Поздравляем, как обычно,
Вас, девчонки, в этот день.
Будет все пускай отлично,
Ведь работать вам не лень.
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