Горняк22: В классах алтайской школы температура опустилась ниже +15 градусов

Отопление Фото: pixabay.com

Такая проблема в школе возникает не впервые, ранее с ней также уже сталкивались в прошлом году. Предполагается, что ситуация возникает из-за местной котельной

Температура воздуха в помещениях школы №1 имени Героя России Д.Ю. Ерофеева в селе Топчиха Алтайского края опустилась ниже +15 градусов. Ученики и учителя вынуждены находиться в холодных классах. Об этом сообщили в Telegram-канале местного отделения КПРФ со ссылкой на некоторых родителей школьников.

По их словам, дети и взрослые находятся в школе, где термометры показывают около +13 градусов даже в отсутствие морозов на улице.

«Ситуацию связали с неутепленностью здания. В администрации Топчихинского района заявили, что холод в школе может быть связан с низкой температурой воды на подаче от котельной», – сообщают в отделении партии.

Здесь намерены обратиться в органы власти, если ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на холод в палатах городской детской больницы №1, расположенной на улице Деповской, 17. По ее словам, пациенты вынуждены спать в теплой одежде под тремя одеялами, а обогреватель в отделении только один и его якобы оставляют по полчаса в каждой палате.

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