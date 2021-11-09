Горняк22: Количество желающих сделать вакцину после введения QR-кодов выросло в два раза

Пункт вакцинации в ТЦ "Геомаркет" Фото: "Толк"

Летом 2021 года в Алтайском крае в сутки вакцину от коронавируса ставили не более 2,5 тыс. человек. В ноябре специалисты наблюдают совсем другую картину

В конце октября 2021 года в сутки в Алтайском крае на вакцинацию от ковида приходило около 4-5 тыс. человек, в последние дни – 10-11 тыс. человек. Об этом заявил главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

«За последние две недели темпы вакцинации повысились. Можно говорить о значительном приросте», – заявил эксперт.

Если сравнивать с темпами вакцинации летом 2021 года, то количество желающих защититься от ковида выросло в разы. Так, заявил Шевченко, летом число привитых колебалось в пределах 1,5-2,5 тыс. человек в сутки. В пики в июле прививали по 10-11 тыс. человек в день.

Шевченко добавил, что в регионе есть потенциал делать до 15 тыс. доз вакцин в сутки. Он заверил, что в крае есть все зарегистрированные в России препараты от ковида в достаточном количестве.

«Стратегический запас для еще большего количества желающих привиться сейчас есть», – заявил спикер.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле из-за резкого роста количества желающих привиться решили увеличить количество прививочных пунктов, а в некоторых из них – отменить предварительную запись.

В начале-середине октября министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сетовал на низкие темпы вакцинации: так, за сутки с 11 по 12 октября привились только 165 человек.

ТОЛК