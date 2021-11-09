Горняк22: Алтайский политик работал международным наблюдателем на выборах в Никарагуа

Владимир Полетаев на выборах в Никарагуа, 7 ноября 2021 года. Фото: Совет Федерации

7 ноября в Никарагуа выбирали главу государства, вице-президента, депутатов обеих палат парламента. Делегацию наблюдателей от нашей страны возглавил Владимир Полетаев

Член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев работал на этих праздниках в Латинской Америке на выборах в Никарагуа, пишут «Новости Горного Алтая». Там накануне голосования он вместе с послом нашей страны Александром Хохоликовым встретился с главой парламента Центральной Америки Даниэлем Ортегой Рейесом, которому передал приветствие от спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Кроме того, у Владимира Полетаева состоялась встреча с руководителем местного законодательного собрания – Национальной ассамблеи Республики Никарагуа – Густаво Поррасом, с ним алтайский политик обсудил отношения наших стран и развитие партнерства парламентов России и этой латиноамериканской республики.

Российскую делегацию после выборов принял специальный представитель президента Никарагуа по вопросам отношений с РФ Лауреано Ортега. Наши наблюдатели обменялись с никарагуанским чиновником своими впечатлениями о ходе голосования в этой республике. Во время беседы Владимир Полетаев отметил, что в сентябре 2021 года на выборах в Госдуму в России работали международные наблюдатели и из Никарагуа.

«Рады возможности отслеживать ход голосования на взаимной основе, что еще раз подтверждает политическую зрелость наших обществ, открытость и прозрачность избирательных процессов», – сказал российский сенатор во время встречи с Лауреано Ортегой.

Также Владимир Полетаев на брифинге для прессы заявил о важности роли международных наблюдателей в обеспечении прозрачности и легитимности выборов, соответствия избирательного процесса и местного законодательства международным стандартам.

«Наблюдатели становятся «глазами и ушами» на международной арене. Любое давление запрещено, поэтому информация от нас поступает без искажений», — сообщил Полетаев журналистам.

Ранее в июне этого года алтайский сенатор принимал участие в качестве международного наблюдателя на выборах в Молдавии.

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