Горняк22: Рост числа ковидных коек грозит Алтайскому краю ограничением плановой медпомощи

Больница Фото: Анна Меньшикова

На утро 8 ноября места в ковидных госпиталях края были заполнены на 88%. Коечный фонд в отделениях реанимации занят не менее чем на 90%

Закрытие плановой медпомощи на Алтае зависит от сознательности жителей, заявил главный инфекционист региона Валерий Шевченко во время онлайн-конференции в понедельник, 8 ноября.

По словам спикера, есть прямая связь между закрытием плановой помощи и тем, сколько пациентов с ковидом находится на лечении в госпиталях.

Он рассказал, что сегодня в Алтайском крае развернуто 4 846 коек. Максимальное количество мест для больных ковидом в ноябре 2020 года составило около 6 тысяч.

При этом, заявил врач, на утро 8 ноября места в госпиталях были заполнены на 88%. Коечный фонд в отделениях реанимации оказался занят не менее чем на 90%.

«Вопрос о рациональности использования коечного фонда как никогда актуален. Мы не можем себе позволить бесконечно долго расширять коечный фонд, потому что ресурсы здравоохранения ограничены», – пояснил эксперт.

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Он добавил, что приостановка плановой помощи и расширение коечного фонда в ковидных госпиталях связаны между собой. Если краю придется увеличивать места для больных коронавирусом, то это неизбежно приведет к тому, что пострадает плановая помощь.

Шевченко заверил, что определение больного ковидом в больницу происходит по четким регламентам, прописанным в методических рекомендациях.

«Обоснованная госпитализация, без безудержного наращивания коечного фонда нужна для соблюдения баланса. Сегодня не стоит вопрос о закрытии плановой помощи. Но в дальнейшем все будет зависеть от эпидситуации. Сознательность граждан в плане ограничения контактов и своевременной вакцинации может поспособствовать тому, что плановая помощь не будет ограничена», – заявил Валерий Шевченко.

Он еще раз подчеркнул, что пока рисков «потерять» плановую медицинскую помощь нет, и призвал жителей Алтайского края внести «свой посильный вклад, чтобы это не произошло».

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