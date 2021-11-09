Горняк22: Бессменный лидер алтайских справедливороссов намерен покинуть свой пост

Александр Терентьев Фото: altai.spravedlivo.ru

Вслед за Александром Терентьевым руководящий состав регионального отделения может покинуть и глава бюро совета Анна Коваленко

Депутат Госдумы Александр Терентьев, который основал в Алтайском крае региональное отделение партии «Справедливая Россия» и руководил им с 2006 года, намерен оставить пост главы краевой организации, сообщает Политсиб.ру.

Такое заявление он сделал на заседании 4 ноября. Изданию он сообщил, что «это пока только предложение на подумать», с лидером партии Сергеем Мироновым он это еще не обсуждал. И только после разговора с ним он примет окончательное решение.

Причиной своего желания уйти Терентьев назвал усталость и пустоту после выборов: «Ожидали одно, получили другое».

На выборах в Госдуму в 2021 году эсеры набрали 9,98% голосов избирателей (в 2016-м – почти 14%), в краевой парламент – 13,69% (минус 4% с 2016-м). При этом партия ставила цель – стать второй политической силой после «ЕР».

Частично слова Терентьева подтверждают и источники «Толка», которые отметили его явно меньшую активность еще во время выборов, особенно на Славгородском одномандатном округе, на котором в итоге выиграл единоросс Иван Лоор. Они же оба конкурировали и в 2016-м, но тогда, отмечают участники кампании, Терентьев был куда активнее и вкладывал в выборы значительные ресурсы. В 2021-м такого энтузиазма не наблюдалось.

В качестве возможных преемников Терентьев предложил депутата барнаульской гордумы Оксану Молодых, депутатов АКЗС Александра Молотова и Людмилу Суслову, главу Сибирского сельсовета Олега Боронина.

Вместе с Терентьевым другой руководящий пост может оставить и Анна Коваленко, глава бюро совета (аналог исполкома), которая, предположительно, написала заявление о сложении полномочий. Ее преемницей может стать Евгения Боровикова, присоединившаяся к партии в 2020 году после скандального ухода из ЛДПР. Она смогла избраться в новый созыв АКЗС. У нее богатый опыт руководства реготделением партии, правда либерально-демократической.

ТОЛК