Горняк22: В Барнауле бывшего ветврача судят за крупную взятку

Суд Фото: pixabay.com

Противоправную деятельность должностного лица пресекли оперативники ФСБ России по Алтайскому краю. Обвиняемый признал свою вину

В Барнауле бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, бывший ветврач «Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Барнаулу» получил частями взятку в 360 тысяч рублей. Деньги, как считают следователи, ему передал торговый представитель одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Предполагается, что за эти средства обвиняемый оказывал содействие в поставке непищевых субпродуктов без исследований и документов на предприятие города, которое занимается изготовлением колбасной продукции.

Обвиняемый признал свою вину. Следователь наложил арест на его автомобиль стоимостью более 2,5 млн рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в суд Барнаула ушло дело вымогавшего взятки ветврача. В течение нескольких месяцев чиновник требовал деньги с предпринимателей, экспортирующих, в том числе и за рубеж, кормовое зерно и панты. В 2017-2018 годах обвиняемый получил от представителей двух фирм взятки почти на 130 тысяч рублей.

ТОЛК