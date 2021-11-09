Горняк22: Алтайский минздрав рассказал, в каких случаях можно привиться «Спутником Лайт»

Вакцина Фото: pixabay.com

После введения пропусков по QR-кодам жители Алтайского края кинулись массово прививаться, предпочитая однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Вот только показан он далеко не всем

Новые ограничения, согласно которым жители Алтайского края не могут посещать культурные учреждения, торговые центры и фитнес-залы без QR-кодов, в разы повысили спрос на вакцинацию от ковида. Многие рассчитывают привиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», так как после него сертификат дают на следующий день. Однако не все оказалось так просто.

Как пояснила «Толку» главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, есть определенные показания, по которым можно его использовать. Решение о том, какую вакцину делать, должен принимать врач, а не пациент.

«Вы не в конфетном магазине, чтобы диктовать свое: «Я хочу». В наличии есть все вакцины. Вот какую назначит доктор, ту и нужно ставить», – высказалась Ирина Переладова.

Сейчас «Спутник Лайт» делают преимущественно тем, кто уже прошел полноценную схему иммунизации, и желает ревакцинироваться, либо через шесть месяцев после того, как переболел коронавирусом.

08 ноября, 14:53

Количество желающих сделать вакцину после введения QR-кодов выросло в два раза

Летом 2021 года в Алтайском крае в сутки вакцину от коронавируса ставили не более 2,5 тыс. человек. В ноябре специалисты наблюдают совсем другую картину

«Если человек не болел, не привит, сначала нужно создать полноценный иммунитет, а потом его поддерживать. Если переболел, можно через шесть месяцев поставить одноразовую вакцину «Спутник Лайт». Мы разбирали случаи, когда пациенту поставили одноразовый компонент и он заболел. В итоге возникает вопрос: «Почему вакцина не сработала?». Возможно, ему было мало одного компонента. Не в вакцине дело, а в том, что неправильно отнеслись к вопросу. То, что «быстренько», не всегда работает», – подчеркнула главный эпидемиолог.

Ирина Переладова добавила, что край не справляется с эпидобстановкой, так как пока нет полноценного общего иммунитета от ковида. Этого можно добиться только в том случае, если жители региона пройдут полный комплекс вакцинации, а не будут ставить «Лайт» только ради того, чтобы попасть в торговые центры.

Ранее «Толк» сообщал, что жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях, что ей отказали в вакцинации «Спутником Лайт». В регистратуре поликлиники ей указали на то, что этот препарат не делают при первичном обращении.

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