Горняк22: Ковидные рекорды в Алтайском крае: 513 заражений и 28 смертей за сутки

COVID. Госпиталь Фото: Анна Меньшикова

815 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, из них 301 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких

513 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего на 8 ноября с начала пандемии заболели 92 515 человек, в том числе 7 290 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

28 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, все – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 6 509 жителей региона.

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 3 867 пациентов. Еще у 398 больных обнаружена вирусная пневмония

294 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 64 215 пациентов.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 31 273.

Всего в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 581 место.

На утро 8 ноября в Алтайском крае прививаются 848,6 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 132,

Бийск – 95,

Заринск – 46,

Благовещенский район – 20,

Камень-на-Оби – 18,

Рубцовск, Калманский и Кулундинский районы – по 12,

Локтевский, Михайловский и Третьяковский районы – по 11,

Ребрихинский район – 10,

Новоалтайск, Волчихинский и Петропавловский районы –по 9,

Славгород, Мамонтовский и Шипуновский районы – по 8,

Змеиногорский и Немецкий национальный районы – по 7,

Алейск и Каменский район – по 5,

Алтайский, Егорьевский, Романовский, Угловский и Хабарский районы – по 4,

Советский, Табунский и Целинный районы – по 3,

Алейский, Тогульский и Топчихинский районы – по 2,

Залесовский, Заринский, Косихинский, Курьинский, Кытмановский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Тальменский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 1.

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