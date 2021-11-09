Горняк22: В России изменили форму и сроки действия сертификатов о вакцинации от COVID-19

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

В минздраве отметили, что сертификаты, которые оформили до вступления в силу приказа о новых документах, автоматически переоформят до 1 марта 2022 года

С 8 ноября в России выдают новые сертификаты о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

В сертификатах нового образца содержится информация о вакцинации, ревакцинации, медицинских противопоказаниях и перенесенных заболеваниях. Кроме того, в них выделят место для QR-кодов.

Новые сертификаты, выданные после вакцинации препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковикак», также будут действительны год. Для вакцины «Спутник Лайт» срок действия документа уменьшили до полугода.

В новом варианте документа теперь указали внесенные в профиль на «Госуслугах» персональные данные: паспорт, адрес места жительства, СНИЛС, номер полиса ОМС и загранпаспорт.

Документ о вакцинации можно получить на русском и английском языках. Сертификат доступен в электронном и бумажном вариантах. Его версии автоматически сформируются через три дня после окончания вакцинации.

Информация о проведенной вакцинации отображается на сайте «Госуслуги». Кроме того, сертификат можно будет получить в МФЦ. Жителям сельской местности его будут выдавать органы исполнительной власти.

Ранее «Толк» сообщал, как будут работать QR-коды в фитнес-клубах Алтайского края. По словам руководителей, клиентам не придется предъявлять данные о вакцинации при каждом посещении. Всю информацию занесут на клубные карты. При этом новые продажи абонементов практически приостановились.

ТОЛК