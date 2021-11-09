Горняк22: Бийский «Водоканал» обязали оплатить задолженность перед энергетиками

Суд Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что «Водоканалу» потребовалось 100 млн рублей, чтобы рассчитаться с такими предприятиями, как «Росгазификация», «Газпром Межрегион Новосибирск» и «Алтайкрайэнерго»

Суд поддержал «Алтайэнергосбыт», который ранее подал иск о банкротстве бийского «Водоканала», и постановил взыскать с компании задолженность, сообщает «Бийский рабочий».

Кроме того, по решению суда «Водоканал» должен возместить расходы по уплате госпошлины. После этого признанная судом задолженность компании перед «Алтайэнергосбытом» выросла.

Известно, что энергетики обратились в суд из-за задолженности «Водоканала» за июль текущего года. «Алтайэнергосбыт» потребовал взыскать с компании 688 тысяч рублей.

Напомним, что «Алтайэнергосбыт» – один из кредиторов бийского «Водоканала» – в конце октября подал в суд заявление о признании должника банкротом. Предприятие заявило требования на 4,2 млн рублей, из которых 3,9 млн рублей – основной долг за электроэнергию, 246 тысяч рублей – пени. Еще 19 тысяч рублей – судебные расходы на оплату госпошлины.

Основной долг «Водоканала» сформировался в период с января по апрель этого года. При этом в бийской мэрии ранее заявили, что даже при худшем раскладе систему холодного водоснабжения не будут передавать в частные руки.

Ранее «Толк» сообщал, что бийский «Водоканал» через суд требуют признать банкротом. В 2021 году суд рассмотрел уже несколько исков к «Водоканалу» Бийска от «Алтайэнергосбыта» на общую сумму в 8,8 млн рублей. Часть из них уже удовлетворили, некоторые находятся на рассмотрении. Все они касаются претензий по долгу за электричество.

ТОЛК