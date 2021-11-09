Горняк22: Алтайский Роспотребнадзор не исключил введение QR-кодов в транспорте

QR-код. Сертификат о вакцинации Фото: телеканал "Толк"

Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявили в ведомстве. Ранее такое ограничение ввели в Татарстане, оно начнет действовать через две недели

Вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте Алтайского края пока не обсуждался на заседаниях оперштаба региона. Однако исключать такую ограничительную меру пока не торопятся. «Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации», – заявила замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

В целом список мест в регионе, куда можно будет пройти только по QR-кодам либо прививочным сертификатам, будет расширяться. Это будет происходить постепенно, по мере наличия технических и материальных возможностей.

В Роспотребнадзоре региона подчеркнули, что проверить соответствие QR-кода и личности человека можно как по паспорту, так и по водительским правам. Однако в условиях режима повышенной готовности, который действует в Алтайском крае в том числе, граждане обязаны иметь при себе паспорта – за их отсутствие могут оштрафовать.

Касаемо соблюдения масочного режима в общественном транспорте Калинина пояснила, что ответственность за это лежит на пассажирах и перевозчиках. Граждане имеют право фиксировать нарушения при помощи камеры телефона. Если речь идет о нарушениях со стороны кондуктора либо водителя – жаловаться надо в Роспотребнадзор, если же масочный режим нарушает пассажир – нужно обращаться в полицию.

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