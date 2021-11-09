Горняк22: 55-летний экс-министр энергетики Сергей Шматко умер от коронавируса

Сергей Шматко Фото: кадр из youtube-канала FinligaTV

Сергей Шматко занимал пост министра энергетики России с 2008 по 2012 год. В 2013 году его назначили спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики

7 ноября умер 55-летний экс-министр энергетики и президент «Артпол холдинг» Сергей Шматко, сообщает «РБК».

«Сергей Шматко скончался от коронавируса в 52-й больнице», – сообщили в компании.

Стало известно, что неделю назад у бывшего чиновника диагностировали коронавирус и госпитализировали. Позже его состояние ухудшилось, и врачи перевели его в реанимацию, где он скончался, сообщает Telegram-канал Baza.

«Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭКа. Он внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях», – отметил министр энергетики Николай Шульгинов

Ранее скончался экс-главврач Алтайской больницы скорой помощи Владислав Бомбизо. О смерти медика рассказала в соцсетях его невестка. Руководящий пост он занимал в течение 8,5 года – с декабря 2011 года. До этого был заведующим вторым хирургическим отделением этого же медучреждения.

ТОЛК