Горняк22: В Алтайском крае запустили чат-бот с информацией о пунктах вакцинации

Вакцинация Фото: pixabay.com

С помощью сервиса все желающие поставить прививку могут подобрать удобное для них время. Данные будут регулярно обновляться при участии минздрава Алтайского края

Жителям Алтайского края специальный сервис будет подсказывать места вакцинации, где не требуется предварительная запись, сообщает региональный оперштаб.

Центр управления регионом при поддержке минздрава разработал и запустил специальный чат-бот под названием «Вакцинация в Алтайском крае». Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить на компьютере или телефоне мессенджер Telegram.

На канале будут публиковать актуальную информацию о работе пунктов вакцинации. Кроме того, через сервис можно будет следить за количеством людей в очереди и узнать примерное время ожидания вакцинации.

Пользователи также смогут ознакомиться со списком всех введенных коронавирусных ограничений, а также со всеми соответствующими указами Губернатора. В чат-боте опубликовали и полный список телефонов горячих линий.

В настоящее время сервис предоставляет информацию только о барнаульских пунктах вакцинации, но до конца ноября в чате появятся данные со всего региона. В ближайшее время планируется запустить еще один чат в Viber.

Ранее «Толк» сообщал, что количество желающих сделать вакцину после введения QR-кодов выросло в два раза. По словам главного инфекциониста региона Валерия Шевченко, летом число привитых было в пределах 1,5-2,5 тыс. человек в сутки, а в последние дни – 10-11 тыс. человек. Врач отметил, что в крае есть потенциал делать до 15 тыс. доз вакцин в сутки.

ТОЛК