Горняк22: Алтайский следком сообщил о давлении со стороны обвиняемого экс-полицейского

ГИБДД Фото: Анна Меньшикова

О задержании полицейского и его подчиненных стало известно в начале лета 2021 года. Тогда операцию провели прямо на их рабочем месте

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ «Павловский». Его обвиняют в получении взятки и служебном подлоге, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Кроме того, в посредничестве в передаче взятки обвиняют 66-летнего жителя Ребрихинского района.

По данным следствия, с июня 2020-го по апрель 2021 года руководитель и его сотрудник получали от кандидатов в водители взятки за успешную сдачу теоретической части экзамена на получение водительских удостоверений. Кроме того, деньги полицейские якобы также брали за постановку транспортных средств на учет. Всего высокопоставленный полицейский, как считают правоохранители, незаконно получил около 300 тысяч рублей.

«Сотрудник полиции лично принимал экзамены, подсказывая правильные ответы на вопросы билета, обеспечивал положительный результат их проведения для экзаменующихся», – сообщили в следкоме края.

Всего следствие доказало восемь таких эпизодов должностного преступления. Сумма взяток варьировалась от 25 до 45 тысяч рублей.

В качестве обеспечение гражданского иска на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму около 3 млн рублей.

При этом экс-полицейский не признал вину. Более того, как заявили в СУ СКР по Алтайскому краю, он и его родственники оказывали давление на следствие – писали многочисленные жалобы и пытались воздействовать на общественность через соцсети.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором региона обвинительным заключением направлено в суд.

ТОЛК