Горняк22: В Алтайском крае каждый пятый заболевший коронавирусом попадает в госпиталь
Ковидный госпиталь Фото: Минздрав Алтайского края
За последние пять дней коронавирусом в регионе заболели около 2,5 тысячи человек, при этом число мест в госпиталях края осталось прежним – 4 846 коек
Примерно 80% заболевших коронавирусом остаются на амбулаторном лечении дома. В ковидные госпитали попадают только пятая часть заболевших. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в режиме онлайн главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального минздрава Валерий Шевченко.
По его словам, госпитализация заболевших COVID-19 осуществляется строго с рекомендациями федерального минздрава. Сейчас в госпиталях края находятся около 4,5 тысяч заболевших, еще порядка 17,9 тысяч пациентов лечат коронавирус в домашних условиях.
«Нахождение пациента на госпитальной койке, также как и определение необходимости его госпитализации, проводится чётко в соответствии с актуальной версией временных методических рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции», – пояснил Шевченко.
В Алтайском крае сейчас развернуто 4 846 коек, на утро 8 ноября коечный фонд был занят на 88%.
«Вопрос рационального использования коечного фонда сейчас как никогда актуален. Мы не можем себе позволять неопределенно много и бесконечно долго расширять этот фонд, ресурсы в системе здравоохранения ограничены», – отметил специалист.
По его словам, если и в дальнейшем придется расширять коечный фонд, то пострадает плановая медицинская помощь, вплоть до её приостановки.