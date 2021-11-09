Горняк22: В Роспотребнадзоре рассказали о нюансах проверки QR-кодов в заведениях

Пропуск в ТЦ по QR-кодам Фото: Толк

В Алтайском крае пока не торопятся пересматривать ограничительные меры — напротив, их планируют ужесточать. В частности, будут расширять список мест, куда пустят только по сертификатам и медотводам

Представитель регионального Роспотребнадзора рассказала, когда в Алтайском крае отменят QR-коды, чем можно заменить паспорт и почему специалисты ведомства не могут полностью контролировать соблюдение указа губернатора края в части запрета на посещение торговых центров без сертификатов.

Кто должен проверять QR-код?

Ответственность за соблюдение ограничений по допуску граждан в торговые центры возложена на бизнес, заявила представитель алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

«Представители собственников объекта проводят проверку QR-кодов, они же проверяют, соответствует ли код тому человеку, который его предъявляет. Ну и плюс во время проверок сотрудники полиции выборочно, внутри ТЦ, сверяют QR-код и документы человека», – добавила Калинина.

Во время онлайн-конференции также уточнили, на каких основаниях посетители торговых центров должны предъявлять паспорт проверяющим документы сотрудникам.

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Журналистам пояснили, что в крае объявлен режим повышенной готовности, и согласно постановлению правительства РФ №417, жители обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность.

Представитель ведомства также добавила, что, кроме паспорта, QR-код можно сверить с водительским удостоверением.

«У каждого своя зона ответственности»

Калинину попросили уточнить, почему не во всех торговых центрах и отделах требуют QR-коды, и почему это не контролируют специалисты регионального Роспотребнадзора.

На это спикер напомнила, что в указе губернатора, где речь идет о соблюдении ограничений на вход в ТЦ, в каждом пункте определена ответственность за исполнение требований.

«В первую очередь ответственность за исполнение указа губернатора ложится граждан и собственников ТЦ, юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Так что тотальные проверки проводиться не будут, потому что у каждого есть своя зона ответственности», – заявила Калинина.

Она также добавила, что рейдовые проверки специалистами Роспотребнадзора, полиции и представителями местных властей проводятся. При этом спикер подчеркнула, что невозможно возле каждого автобуса поставить контролера или инспектора.

«Человеческих ресурсов просто не хватит. Поэтому каждый должен понимать свою зону ответственности», – резюмировала эксперт.

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По словам Калининой, в нерабочие и праздничные дни, в торговых центрах края сотрудники ведомства проводили проверки, и по отдельным ТЦ выявили нарушения. Всего в регионе выявили 491 нарушителя среди представителей бизнеса.

«41 материал мы направили в суд на остановку деятельности предприятия. По 28 материалам решение уже принято: 21 предприниматель остановил свою деятельность от 3 до 30 суток. По остальным суд принял решение назначить наказание в виде штрафа или переквалифицировал статью. Еще 13 материалов находятся на рассмотрении», – пояснила Калинина.

«Список будет дополняться»

Что касается расширения списка объектов, где, возможно, будут требовать QR-код, то здесь, рассказала представитель ведомства, такой вопрос поднимался на рассмотрении оперштаба.

«Этот список будет дополняться. Мы прекрасно понимаем, что не все объекты вошли в предыдущую редакцию указа. Но это будет вводиться постепенно. Следующий список объектов рассмотрят до конца этой недели. Мы сейчас проверяем, какие объекты не вошли в перечень и проверяем, насколько там возможно вводить QR-коды», – заявила Калинина.

Когда отменят QR-коды?

Ограничения снимут, пояснила представитель ведомства, при улучшении эпидобстановки в регионе.

«При стабилизации ситуации, при снижении заболеваемости, снижении количества тяжелых и летальных случаев, конечно же, ограничительные меры будут пересматриваться. Но нам, чтобы это время наступило, нужно самим всячески способствовать. Надо прививаться, соблюдать масочный режим, избегать массовых мероприятий и так далее», – подвела итог Калинина.

Ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко сообщал, что всего около 3,5% привитых в Алтайском крае заболевают коронавирусом после вакцинации, а госпитализация требуется 0,6% из них.

ТОЛК