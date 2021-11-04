Горняк22: Российским вузам разрешили остаться на удаленке после 8 ноября

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Вузам рекомендовали наладить бесперебойный доступ студентов к электронным платформам и ресурсам для обучения, а также контролировать качество образования

Российские вузы и научные организации могут продолжить обучение удаленно или в виде самостоятельной работы, сообщает РИА Новости.

«С 8 ноября вузы и научные организации вправе продолжать обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», – рассказали в минобрнауки.

Кроме того, вузам разрешат проводить промежуточную аттестацию студентов дистанционно. При этом учебным заведениям необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее предупредить об объеме работы.

Ранее стало известно, что российских школьников не планируют переводить на удаленку после каникул. По словам министра просвещения, ведомство не собирается изменять учебные планы, ведь срок каникул для школьников останется прежним.

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