Горняк22: Следователи возбудили уголовное дело после смерти маляра барнаульского завода

Полиция Фото: Анна Меньшикова

По словам бывших работников завода, были случаи, когда люди травмировались, но им не оформляли даже производственную травму. Попытки обсудить это с начальством ни к чему не приводили

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту смерти от отравления 32-летнего маляра Барнаульского ВРЗ, сообщает «Банкфакс».

Стало известно, что 20 августа мужчину нашли мертвым у себя дома. По словам судмедэксперта, причиной смерти стало токсическое действие неуточненного вещества. По одной из версии, потерпевший мог отравиться дома.

При этом родственники рабочего заявляют, что отравление произошло на работе в малярном цехе во время взаимодействия с краской. За два дня до смерти мужчина начал жаловаться на затрудненное дыхание и головную боль. Близкие также отметили, что в последнее время он работал в две смены.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На самом предприятии случившееся не прокомментировали.

При этом бывшие коллеги погибшего, которые уже не работают на предприятии, рассказали, что причиной смерти могло стать нарушение требований безопасности труда. По их словам, в большинстве помещений завода нет вытяжек и, когда маляры работают в своем цехе, в соседних помещениях невозможно дышать.

Ранее в Новосибирске умер провалившийся в яму с кипятком сотрудник СГК. Трое сотрудников обследовали тепловой узел в лицее и в какой-то момент упали в яму примерно 1,5 метра на 1 метр. Пострадавших доставили в больницу с ожогами 50-80% тела. Там их поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ.

ТОЛК