Горняк22: Обрушившаяся на алтайском предприятии стена убила двух женщин

ЧП в Новичихинском районе Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Женщины оказались буквально погребены под завалами обрушившейся на них шлакобетонной стены. Травмы оказались несовместимы с жизнью

Две женщины, 44 и 47 лет, погибли на одном из предприятий в Новичихинском районе Алтайского края. ЧП произошло в конце октября, сообщили в краевом следкоме.

По указанию руководства две сотрудницы предприятия находились в помещении склада, где проводили сельскохозяйственные работы. В этот момент на них упали обломки шлакобетонной стены. Женщины получили множественные переломы костей и повреждения внутренних органов, от чего погибли на месте.

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются виновные в этой трагедии.

ТОЛК