Горняк22: Самого разыскиваемого преступника РФ спустя 20 лет сдал сын ради наследства

Юрий Чекин Фото: мвд.рф

Юрий Чекин скрывался в квартире своей племянницы, которая стала ему фактической женой. Мужчина хотел честно поделить между ней и своим сыном наследство

Сын одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина сдал отца ФСБ ради наследства. Об этом сообщаел «Лента.ру» со ссылкой на адвоката обвиняемого Михаила Пуртова. Чекин-старший оказался арестован спустя 20 лет розыска за заказное убийство прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина.

По словам Пуртова, Юрий Чекин владел разнообразной недвижимостью на общую сумму 70 млн рублей. До задержания он планировал разделить ее между сыном и племянницей, которая фактически стала его женой. Именно в ее квартире в Ханты-Мансийске, оформленной на подставное лицо, Чекин скрывался.

Мужчина тщательно подошел к вопросам конспирации: он заклеивал окна, у него не было компьютера, чтобы его не могли отследить. Соседи были уверены, что в квартире никто не живет.

Беглец при этом общался с сыном, который жил в квартире над ним. Однажды он поведал отпрыску о своих планах по разделу наследства. Но сын хотел получить все имущество отца, и поэтому решил сдать его ФСБ, чтобы устранить конкурентку – ей может грозить уголовное наказание за укрывательство человека, находящегося в розыске.

Юрия Чекина задержали 26 октября 2021 года. В 1990-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением минфина в ХМАО, а кроме того, у него был кооператив. По версии следствия, через этот кооператив Чекин похитил 15,6 млн рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. По данному факту против него возбудили уголовное дело.

Якобы в отместку мужчина заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года его застрелили уроженцы дагестанского Каспийска Рабадан Рабаданов и Александр Козин в подъезде его дома. Как заказчик с ними контактировал школьный друг Чекина, экс-бизнесмен Виктор Змановский. Змановский получил 18 лет колонии, киллеры – по 14 лет. Они уже вышли на свободу.

Также, по мнению следствия, Чекин организовал в 1996 и 1998 годах убийство двоих знакомых, пытавшихся обмануть его. Пятерых киллеров, выполнявших заказы, уже осудили.

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