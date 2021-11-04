Горняк22: Что за игра, где можно потратить все деньги Билла Гейтса
Билл Гейтс Фото: @thisisbillgates
Ресурс Neal.fun предлагает пользователям «симулятор Билла Гейтса» – игру, в которой надо постараться потратить все состояние одного из богатейших людей мира
На сайте neal.fun можно потратить все деньги Билла Гейтса. Для этого в Сети есть специальная игра.
Многомиллиардное состояние Билла Гейтса можно потратить на более сорока предметов – от бургера до авианосца, недвижимости и предметов искусства.
В августе 2021 года основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира в результате развода с женой Мелиндой, пишет РИА Новости. В тот момент финансовое состояние Гейтса составляло 129,6 млрд долларов.
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