Горняк22: Эксперт ВОЗ: привитые заболевают из-за пренебрежения масками и дистанцией

Масочный режим Фото: pixabay.com

Дельта-штамм успевает заразить человека до того, как клетки памяти вырабатывают новые антитела, если «старые» закончились

Вакцинация двумя дозами не гарантирует защиты от заражения коронавирусом – считать себя полностью защищенным и игнорировать меры предосторожности неправильно, заявил «Ленте.ру» эксперт ВОЗ, профессор Сантьяго Мас-Кома.

По наблюдениям эпидемиолога, привитые люди начинают реже пользоваться масками, не соблюдают социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в местах скопления людей. В зимнее время вероятность заразиться еще возрастет, так как люди станут больше времени проводить в закрытых помещениях.

Мас-Кома объяснил, что антитела после вакцинации сохраняются до полугода в случае с мРНК-вакцинами, и около 4-х месяцев в случае с векторными. Также в организме человека также образуются клетки памяти, способные распознавать коронавирус. Но из-за высокой заразности дельта-штамма и его способности быстро инфицировать организм клетки памяти не успевают срабатывать. И пока они начинают выработку новых нейтрализующих антител до достижения достаточного уровня иммунной защиты, человек уже заболевает.

За последние месяцы ученые не обнаружили штаммов коронавируса, превосходящих по заразности дельта-вариант.

«Но число случаев заболевания продолжит расти, если люди не поймут, что необходимо соблюдать мерызащиты», — подчеркнул Мас-Кома.

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