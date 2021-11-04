Горняк22: Коммунальные услуги в Алтайском крае могут подорожать почти на 4%

Тарифы. Коммуналка Фото: телеканал "Толк"

Алтайский край в 2022 году опередит по росту тарифов соседнюю Республику Алтай и даже Иркутскую область. Плата за ЖКХ вырастет во втором полугодии

В 2022 году в Алтайском крае вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Согласно распоряжению правительства РФ, плата за них увеличится не более чем на 3,8%.

Индексация ожидается во втором полугодии. У каждого региона страны предельный индекс роста платы свой. Так, в Республике Алтай стоимость «коммуналки» повысится не более чем на 3,4%.

В Омской области ожидается самый высокий рост – на 5,3%. Чуть менее – в Новосибирской и Томской областях – на 5,2%. В Кузбассе плата за ЖКХ может вырасти на 4,5%, в Красноярском крае, Тыве и Хакасии – на 4%. В Иркутской области коммунальные услуги подорожают не более чем на 3,7%.

Самый высокий рост запланирован в Чечне – на 6,5%, а минимальный – 2,9% – в Свердловской области.

Ранее замначальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Евгений Шестаков сообщал, что для муниципальных образований Алтайского края, не входящих в ценовые зоны теплоснабжения, в 2022 году не планируют устанавливать предельные индексы изменения размера платы за «коммуналку».

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