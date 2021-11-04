Горняк22: «Не знаем, как зимовать»: жители Славгорода жалуются на дефицит угля в городе

Уголь Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Местные жители готовы приобретать топливо даже по высоким ценам, но угля в городе просто нет. Его завозят в Славгород лишь в небольшом количестве

Жители Славгорода жалуются на нехватку угля для отопления частных домов. Дефицит не позволяет удовлетворить спрос населения, так как в городе его просто нет в продаже. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Как оказалось, уголь время от времени поступает в город из Казахстана или Кемеровской области, но такими маленькими партиями, что его сразу же раскупают. На всех желающих запастись к зиме этим видом топлива его попросту не хватает.

Ситуацию в городе «Толку» подтвердили жители города. По их словам, цена на уголь с лета выросла, но даже за высокую стоимость его нет возможности купить.

«У нас вообще угля нет. Не знаю, как зимовать будем. Его в городе просто нет. Говорят, что в середине ноября, возможно, появится, но пока и цену сложить не могут на него», – говорит жительница Славгорода Наталья.

Ранее похожая ситуация с углем складывалась и в Каменском районе края. По состоянию на середину октября последние вагоны с углем приходили в Камень-на-Оби в начале месяца – и те в ограниченном количестве. Каждая новая поставка повышается в цене, но угля все равно катастрофически не хватает.

Как говорят эксперты, дефицит угля в Алтайском крае мог сложиться по причине того, что экспортеры переориентировались на поставки топлива за границу. Сейчас, например, активным импортером российского угля является Китай, где есть проблемы с энергоресурсами – не хватает собственных запасов. ​​​​​​

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