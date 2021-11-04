Горняк22: В Алтайском крае турбизнесу предложили меры поддержки

Туризм Фото: pixabay.com

По оценкам Ростуризма, в этом году подать заявки на участие в программах сможет порядка 300 тысяч предпринимателей, работающих в туризме и индустрии гостеприимства

В Алтайском крае турагенты, гостиницы и прочие компании смогут воспользоваться программами поддержки индустрии гостеприимства, сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

До 15 декабря компании могут подать заявление на безвозмездный грант на зарплату сотрудникам. Выплаты можно будет получить спустя восемь дней после подачи заявления в налоговую службу.

Предприниматели также могут получить льготный кредит при условии сохранения занятости. Кредит может превышать 300 млн рублей. Первые полгода никаких платежей по кредиту производить не нужно, после этого кредит погашается по льготной ставке 3%.

Воспользоваться такой поддержкой могут компании, которые подавали заявки на предыдущие аналогичной программы, а также фирмы, созданные с 1 июля 2020 года.

Ранее «Толк» сообщал, что турпоток в Горном Алтае превысил «допандемийный» уровень. Чаще всего регион посещали сибиряки – новосибирцы, кемеровчане, томичи и красноярцы. Они составили более 54% туристического потока.

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