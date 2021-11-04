Горняк22: Алтайский «политех» продлил «дистант» до 14 ноября

АлтГТУ Фото: Пресс-служба АлтГТУ

Решение о продлении нерабочих дней и дистанционного формата принимают региональные власти, а также руководители организаций и учреждений

Руководство АлтГТУ приняло решение продлить дистанционный формат обучения в вузе до 14 ноября. Об этом говорится на сайте университета. Ректор вуза уже подписал соответствующий приказ.

«Эти меры предпринимаются в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ», – говорится в сообщении.

Такое решение приняли в вузе на основе приказа Минобрнауки РФ.

Ранее в минобрнауки заявили, что с 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать обучение в дистанционном формате.

Кроме того, вузам разрешат проводить промежуточную аттестацию студентов дистанционно. При этом учебным заведениям необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее предупредить об объеме работы.

ТОЛК