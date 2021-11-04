Горняк22: Люди начали массово покидать «Единую Россию» в Благовещенском районе

"Кучуксульфат" Фото: ru.kuchuk.ru

В партии отметили, что многие выходцы – работники «Кучуксульфата», который является одним из крупнейших алтайских налогоплательщиков и своего рода центром рабочего поселка Степное Озеро

В Благовещенском районе более 100 местных жителей вышли из партии «Единая Россия», в которой там состояли около 500 человек, сообщает «Коммерсант».

По словам руководителя краевого исполкома «ЕР» Дениса Голобородько, часть покинувших партию – работники «Кучуксульфата». Они и другие жители района решили уйти из «ЕР» после того, как Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Алтайского края с требованием передать акции завода государству, так как, по версии прокуратуры, они были получены незаконно.

«Их действия призваны привлечь внимание федерального руководства к проблемам в связи с ситуацией вокруг градообразующего предприятия. Следующим шагом могут стать публичные массовые мероприятия», – отметил он.

Сейчас руководство партии не торопится с рассмотрением заявлений, чтобы люди могли принять взвешенное решение. Денис Голобородько также отметил, что массовый выход никак не связан с делами в партии, и кризиса в местном отделении нет.

Как рассказал «Коммерсанту» глава местного отделения Андрей Алексеев, первыми стали выходить из партии работники завода, потом жители поселка Степное Озеро и Благовещенки, связанные с заводом. «Для нас это не очень приятно, надеюсь, что будет найдено нормальное решение»,— отметил господин Алексеев.

Экс-глава первичной ячейки «ЕР» Дмитрий Бекметов стал одним из тех, кто написал заявление. Он прямо сказал, что причина – в возможной смене собственника завода. Люди, по его словам, переживают, что с приходом другого владельца предприятие может умереть. А просьбы о помощи, направленные и в ОНФ, и в «ЕР» отклика не нашли. «Везде обращались, но нам не могут помочь. В связи с этим я лично принял решение покинуть партию», – сказал Бекметов.

Напомним, Генпрокуратура РФ направила в арбитражный суд иск, в котором требует вернуть государству акции приватизированного в 1992 году предприятия. Акции завода арестованы в качестве обеспечительной меры. На предприятии отмечают, что иску Генпрокуратуры предшествовали участившиеся проверки надзорных органов, и эти события связаны.

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