Горняк22: Алтайское МЧС пригрозило проверками ТЦ за закрытые эвакуационные ходы

Пропуск в ТЦ по QR-кодам Фото: Толк

Чтобы не дать проникнуть в ТЦ нарушителям, многие моллы закрыли все входы в здания, кроме одного. А это является грубым нарушением пожарной безопасности

Жительница Барнаула Леся Большак пожаловалась в Instagram на небезопасную обстановку в одном из ТЦ Барнаула: эвакуационные выходы там оказались заблокированы либо закрыты на ключ. «О протипоэпидемической безопасности подумали, а о пожарной – нет», – пишет девушка.

Перекрывать эвакуационные выходы по законодательству РФ запрещено. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили ИА «Амител», что готовы провести проверки в случае массовых жалоб. Если нарушения подтвердятся, владельцам ТЦ грозят серьезные штрафы.

«Ни при каких условиях нельзя подвергать опасности жизни людей, которые находятся в помещениях торгово-развлекательных центров», – подчеркнули спасатели.

За нарушение требований пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП РФ юрлицам грозят штрафы в размере до 200 тыс. рублей. Сообщать о подобных нарушениях в МЧС региона призвали по телефону доверия 8 (3852) 65-82-19.

Очевидно, владельцы ТЦ прибегли к подобным мерам из-за нехватки сотрудников, которых пришлось бы в противном случае ставить на каждый открытый вход, чтобы не дать проникнуть нарушителям.

Напомним, с 30 октября в Алтайском крае стала действовать пропускная система: пройти в торговые центры могут привитые от ковида по QR-кодам или бумажным сертификатам, переболевшие менее полугода назад по QR-кодам либо люди со справкой о медотводе от прививки и паспортом. С 15 ноября аналогичные правила будут действовать в спортивных учреждениях, развлекательных заведениях и общепите.

ТОЛК