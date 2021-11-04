Горняк22: В Барнауле с 8 ноября ограничат парковку на 17 участках города

Парковка Фото: pixabay.com

Мера применяется каждый год с наступлением сезона снежных осадков. Для расчистки дорог технике необходим беспрепятственный проезд

С 8 ноября 2021 года в Барнауле вводят запрет на остановку и стоянку транспорта на 17 участках улиц города. Это необходимо для беспрепятственной работы снегоуборочной техники в зимний период, сообщает городская мэрия.

Уточняется, что данное ограничение будет действовать преимущественно в ночное время.

Где будут действовать ограничения

малая проезжая часть улицы Малахова от проезда Северного-Власихинского до улицы Балтийской;

улица Островского от улицы Антона Петрова до улицы Новгородской;

малая проезжая часть Павловского тракта от улицы Попова до улицы Шумакова;

улица Тимуровская от улицы Эмилии Алексеевой до проспекта Космонавтов;

улица Георгия Исакова от улицы Малахова до улицы Покровской;

улица 40 лет Октября от улицы Петра Сухова до проспекта Космонавтов;

нечетная сторона улицы Молодежной в районе здания №3;

нечетная сторона улицы Молодежной от здания №108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;

четная сторона проспекта Строителей от проспекта Ленина до площади Победы (Строителей, 4, Строителей – Деповская);

улица Северо-Западная в районе здания №12 на улице 80-й Гвардейской дивизии;

нечетная сторона улицы Чудненко от дома №5 до дома №187 по проспекту Ленина;

улица Чеглецова от проспекта Ленина до улицы 80-й Гвардейской дивизии;

малая проезжая часть улицы Малахова в районе строения №62;

нечетная сторона Южного Власихинского проезда от улицы Шумакова до улицы Лазурной;

улица Малахова от улицы Германа Титова до проспекта Космонавтов;

нечетная сторона улицы Молодежной от проспекта Ленина до строения №7 на улице Молодежной;

нечетная проезжая часть улицы Шевченко от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского;

улица 1905 года от здания №53а на улице Профинтерна до улицы Профинтерна;

улица Взлетная от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского;

улица Солнечная Поляна от дома №305в на Павловском тракте до Павловского тракта.

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