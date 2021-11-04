Горняк22: 484 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

COVID-19. Госпиталь. Красная зона Фото: телеканал "Толк"

Всего в России в настоящее время 8,5 млн заболевших коронавирусом с начала пандемии. За это время погибли 240,8 тыс. инфицированных

484 новых случая коронавируса выявили за сутки на 3 ноября в Алтайском крае. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 89 999 человек. Среди них – 6 978 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

За сутки в регионе умерли 30 пациентов, заразившихся коронавирусом, 24 погибли именно от COVID-19. Всего с начала пандемии скончались уже 6 362 заболевших.

В Алтайском крае сейчас 866 тяжелобольных коронавирусом, из них 292 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

198 пациентов выздоровели за сутки, за все время – 62 692.

В данный момент в ковидных госпиталях края на лечении находятся 3 953 пациента.

Минздрав развернул 4 846 коек, к кислороду имеют подключение 3 353, с ИВЛ – 358. Резервных коек сейчас – 540.

Вакцинация в Алтайском крае

На 3 ноября в регион поступило 1,039 млн комплектов вакцины.

Сейчас прививается 810 тыс. человек, из них 69,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины, а 723,6 тыс. человек привиты полностью.

17,2 тыс. человек ревакцинированы от ковида.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 135,

Бийск – 34,

Заринск – 29,

Рубцовск – 26,

Кулундинский район – 14,

Новоалтайск – 13,

Благовещенский, Каменский, Немецкий национальный, Павловский и Топчихинский районы – по 11,

Славгород, Калманский и Табунский районы – по 10,

Курьинский, Хабарский и Шипуновский районы – по 9,

Алейск, Заринский районы – по 8,

Алейский и Третьяковский районы – по 7,

Залесовский и Шелаболихинский районы – по 6,

Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский и Тогульский районы – по 5,

ЗАТО Сибирский, Романовский, Тальменский и Троицкий районы – по 4,

Баевский, Первомайский, Тюменцевский и Усть-Калманский районы – по 3,

Краснощековский, Ребрихинский и Усть-Пристанский районы – по 2.

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