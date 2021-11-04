Горняк22: Яркое гало появилось в морозном небе над Барнаулом
Гало над Барнаулом Фото: cake_kuppa/vk.com/barnaulinsta
Возникновению подобного явления способствуют три составляющие – это яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность воздуха
Утром 3 ноября барнаульцы смогли наблюдать эффектное атмосферное оптическое явление гало. Яркий круг, исходящий от солнца, запечатлели пользователи сообщества «В Курсе 22».
Обычно этот эффект возникает в морозную погоду, которая как раз сейчас установилась в краевой столице.
Гало бывает солнечным и лунным. В переводе означает «круг, диск». Такие атмосферные оптические явления представляют собой вторичное свечение вокруг Солнца или Луны в виде кольца.