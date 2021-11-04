Горняк22: Губернатор ограничит доступ к образованию детям непривитых родителей

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

Глава Новгородской области отметил, что такие ограничения придётся ввести, чтобы защитить детей и остановить рост заболеваемости

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице во «ВКонтакте» предложил запретить детям невакцинированных родителей посещать учреждения допобразования.

«Скорее всего, с 15 ноября мы введем ограничения на посещение учреждений допобразования для детей, родители которых не привились и не переболели», – подчеркнул он.

По словам губернатора, допобразование в культуре и спорте, а также посещение секций и кружков станет доступно только детям, родители которых имеют сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни.

Ранее врачи рассказали, что им запрещено диагностировать коронавирус у детей. Предположительно, медики якобы подозревают новую форму некоего детского COVID-19. При этом российские специалисты пока не пришли к единому мнению о сроках запуска вакцинации от коронавируса среди подростков. Пока 1 января называют официальным стартом прививочной кампании среди этой категории населения.

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