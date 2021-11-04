Горняк22: Группа Artik & Asti распалась спустя десять лет в свой юбилей

Группа Artik & Asti Фото: instagram.com/artik

Последним релизом группы в старом составе станет сингл Family, который создан совместно с французским продюсером Дэвидом Геттой и американским рэпером A Boogie Wit Da Hoodie

Артем Умрихин (Artik) в своем аккаунте в Instagram объявил, что Анна Дзюба (Asti) покидает группу и начинает сольную карьеру.

«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным, уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально – Аня покидает группу Artik & Asti», – написал Artik.

По словам артиста, Анна Дзюба начнет сольную карьеру, а он продолжит писать песни, искать новых артистов и помогать им реализовываться.

Сама же исполнительница свой уход пока никак не прокомментировала.

Artik поблагодарил свою коллегу за пройденный вместе путь. Он также объявил, что теперь каждый пойдет своей дорогой, а группа Artik & Asti продолжит деятельность, но в другом составе. В каком – пока не известно.

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