Горняк22: День народного единства 2021: красивые поздравления в стихах, прозе и смс

Флаг Фото: Виталий Барабаш

4 ноября в России отмечают День народного единства. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем народного единства в стихах

Россия всех объединяет,

Народов много в ней живет.

С единством вас мы поздравляем,

Что празднует родной народ!

Желаем радостью делиться

И мудростью на благо всех.

Пусть счастье с каждым приключится,

И ждет удача и успех!

Давайте будем мы едины,

И уважать друг друга будем,

Ведь вместе мы непобедимы,

Мы все равны на свете, люди! Пусть все народы наши дружат

И вместе счастливо живут!

Пусть наполняют наши души

Любовь, добро, мир и уют!

В День народного единства

Вам добра желаю я,

Я желаю, чтоб народы

Жили, как одна семья.

Я желаю, чтоб на расы

Мы друг друга не делили,

Чтоб в согласии и в мире

Дружно по-соседски жили.

Поздравления с Днем народного единства в прозе

Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!

Дружба Фото: Pixabay

Поздравляю с Днём народного единства и желаю всегда верить в лучшее, стремиться к светлому будущему и помнить о великой истории своего народа. Пусть для дружбы не будет границ, пусть для мечтаний не будет предела. Желаю здравствовать и с каждым днём вносить свой вклад в развитие, процветание своей страны, своего народа, всего мира!

Поздравляю с Днём народного единства. Пусть в мире станет больше доброты, любви и понимания, пусть каждый народ борется за своё счастье, а не за новые земли, пусть каждый человек проявляет дружелюбность, а не агрессию. Желаю мудрости, силы воли, смелости и щедрости души. Желаю безграничной любви к своей Родине, своему народу и давним традициям, а также уважения к другим народам мира и постоянного стремления к светлому будущему.

Поздравления с Днем народного единства в смс

Флаг. Россия. США Фото: pexels.com

В нашей стране народов много,

Мы все — один большой народ!

У нас, у всех — одна дорога,

И к дружбе нас одна ведет!

Давайте будем мы едины,

И уважать друг друга будем,

Ведь вместе мы непобедимы,

Мы все равны на свете, люди!

День народного единства

Отмечает вся страна,

Всех сегодня поздравляем!

Жизни мирной навсегда.

Источник

ТОЛК