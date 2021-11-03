Горняк22: В декабре в барнаульском клубе выступит рэпер TRUEтень

TRUEтень

Тарас Мехряков (TRUEтень) – поэт, музыкант, автор-исполнитель и самый яркий представитель лейбла Azimutzvuk под руководством рэпера SLIM

11 декабря в Барнауле состоится большой сольный концерт яркого исполнителя – брутального, мужественного рэпера TRUEтня.

TRUEтень работает с такими известными исполнителями, как БРАТУБРАТ, Кот Балу, Vnuk , Каспийский Груз, Ветл Удалых, Раскольников, Особов, Алексей Сулима, Словетский, Pra(Killa’Gramm), Гио Пика, Амир (Легенды Про), Исупов, Пожар, Эндшпиль, Шама и многими другими коллегами по цеху.

Тарас родился и вырос в Барнауле и приезжает в родной город с яркой программой. На грядущем концерте Тарас исполнит новые песни, которых вышло немало с последней встречи, и старые хиты – криминальный рэп и хулиганскую лирику.

Концерт состоится 11 декабря в клубе Che Guevara.

Начало в 19.00.

18+

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