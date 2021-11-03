Горняк22: В Барнауле два грузовика не разъехались возле мусорного полигона

Фото: vk.com/incident22

В ГИБДД рассказали, что об аварии им ничего не известно. Как оказалось, в ДТП никто не пострадал – водители самостоятельно решили вопрос и разъехались

Днем 2 ноября в Барнауле на проспекте Космонавтов столкнулись два грузовых автомобиля, затруднив проезд на дороге. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». Авария произошла в районе мусорного полигона.

По данным ИА «Банкфакс», столкнулись два грузовика, принадлежащие подрядчикам регоператора. В результате один из них получил повреждения кабины. Однако водители на месте решили вопрос и мирно разъехались.

В ГИБДД города отметили, что данных об этой аварии не зарегистрировано.

ТОЛК