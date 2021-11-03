ГОРНЯК22 03.11.2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся

Горняк22
5 часов Ago

Полиция Фото: pixabay.com

ЧП произошло ночью – водитель, который сбил пешехода, находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилем

16-летняя жительница Алтайского края погибла под колесами автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия. О том, что на дороге лежит тело человека, в полицию сообщила 25-летняя жительница села Большеугренево Бийского района, пишет «Бийский рабочий».

По данным полиции, погибшей оказалась 16-летняя местная жительница. 33-летний водитель за рулем Honda HR-V сбил ее и с места аварии скрылся.

Мужчину задержали рядом с поселком Боровой. Согласно медицинскому заключению, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Также ранее он был лишен права управления транспортными средствами.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о задержании подозреваемого.

ТОЛК

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