Горняк22: В Алтайском крае пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и скрылся

Полиция Фото: pixabay.com

ЧП произошло ночью – водитель, который сбил пешехода, находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилем

16-летняя жительница Алтайского края погибла под колесами автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия. О том, что на дороге лежит тело человека, в полицию сообщила 25-летняя жительница села Большеугренево Бийского района, пишет «Бийский рабочий».

По данным полиции, погибшей оказалась 16-летняя местная жительница. 33-летний водитель за рулем Honda HR-V сбил ее и с места аварии скрылся.

Мужчину задержали рядом с поселком Боровой. Согласно медицинскому заключению, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Также ранее он был лишен права управления транспортными средствами.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о задержании подозреваемого.

ТОЛК