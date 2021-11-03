Горняк22: В центре Барнаула может появиться новая гостиница с антресольным этажом

Отель Фото: pixabay

В центре Барнаула рядом с налоговой службой запроектировали здание гостиницы с антресольным этажом. Для реализации проекта ищут инвестора за 11 млн рублей

В центре Барнаула на ул. Пролетарская, 87 (пересечение с проспектом Социалистическим) вскоре может появиться гостиница. Собственник участка совместно с проектным бюро «Технология» разработал эскиз нового здания и теперь ищет инвестора для его реализации.

Антресольный этаж

Согласно проекту, здание состоит из двух этажей. При этом высота первого превышает 5,2 метра, на нем предусмотрен основной и антресольный уровни, что позволяет разместить двухъярусные номера. Второй этаж в здании имеет 4-метровую высоту. Предусмотрены почти такие же высокие окна.

Этажи сообщаются лестницами, присутствуют подсобные помещения и санузлы. Внутри здания пока свободная планировка, поэтому будущий собственник сможет «раскроить» помещения на свое усмотрение. От этого зависит, сколько номеров там можно разместить.

07 июля, 17:07

В Барнауле построят современный IT-парк с помещениями-трансформерами

Сейчас 30 небольших и шесть крупных IT-компаний уже готовы стать арендаторами помещений. Таким образом, заполняемость здания уже достигла 80%

Возможна и смена назначения, но пока на данном участке разрешено строить и эксплуатировать общественно-деловые объекты, здания социального обслуживания и гостиничные комплексы.

Долгие поиски

В наличии у собственника также есть генплан застройки участка, технические условия на присоединение к электрическим, тепловым сетям, центральной системе водоотведения и водоснабжения. Площадь земли составляет пять соток. На данный момент участок свободен от строений, огорожен и покрыт зарослями. Строительные работы на нем не успели начаться.

«Участок вместе с проектом выставлен на продажу. Стоимость составляет 11 млн рублей. Но окончательная цена будет определена в рамках переговоров с потенциальным покупателем», – пояснила риэлтор, которая занимается реализацией объекта с недавних пор. До этого собственник уже пытался продать лот в течение нескольких лет, но покупатель так и не нашелся.

В проектном бюро «Технология» еще в 2019 году начали разрабатывать концепцию здания. На градосовет представили несколько вариантов цветового оформления, конфигурации и расположения объекта. После этого проект отдали заказчику, и архитекторы за его судьбой не следят, пояснил «Толку» директор компании Владимир Пальшин.

Скандальное место

Проект гостиницы на ул. Пролетарская, 87 Фото: «Технология»

Территория будущей гостицины примыкает к скандально известному участку – на ул. Пролетарская, 89. Несколько лет назад его в нарушение закона (без проведения торгов) выделил экс-мэр Игорь Савинцев. В 2014 году здесь построили трехэтажное офисное здание, которое считалось самовольным объектом и подлежало сносу по решению суда.

10 марта, 9:37

Заброшенный бизнес-центр в Барнауле передали краевым властям

Здание стоит бесхозным уже несколько лет, и уже начало приходить в упадок. Однако городские и краевые власти смогли договориться и решить его судьбу

Фирма-арендатор, которая тоже называлась «Технология», не спешила его разбирать, пытаясь узаконить. В то же время городские депутаты передали участок с объектом в краевую собственность. Весной текущего года оно перешло региональному минимущества в очень плохом состоянии – за годы простоя вандалы повыбивали здесь стекла и разрисовали фасады.

Через дорогу от перспективного участка скоро должны построить новый элитный 8-этажный жилой комплекс с аллеей и фонтаном. Здесь, чтобы расчистить площадку, застройщик (фирма «Сок») снес непринадлежащий ему ветхий дом, после чего тоже начались судебные разбирательства.

Также рядом находится еще одна скандально известная стройка, где начали возводить прокуратуру на месте 100-летней усадьбы купца Михайлова. Она неожиданно выбыла из перечня объектов культурного наследия, и несмотря на протесты активистов, так и не была включена обратно, в связи с чем сохранить здание не удалось.

ТОЛК